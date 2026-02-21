2·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØViVi¡Ù2026Ç¯4·î¹æ¤Ë¡¢¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROIROM¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÝÂåÏÂ¿Í¡¦ÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¤­¤é¤á¤­SHOT¤â¸ø³«¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âµ­²±¤Ë¿·¤·