¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤òÁ÷·ÞÃæ¤Ë¼ÖÆâ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤¬»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡ÊForgotten Baby Syndrome¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤²á¤®¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê°é»ùÊü´þ¡Ë¤ä±³¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û