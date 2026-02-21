¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬20Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¶âÍË25»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁú¹ß¤ê¤»¤¤¤ä¡¢»÷¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¤À¤Ã¤¿STARTO¥¿¥ì¥ó¥È¢¡¤»¤¤¤ä¡¢¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤òÊó¹ð¶áµ¦Âç³Ø½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡Ö¾©³Ø¶â¡¢ºòÆü¤ä¤Ã¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Á´Éô¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö230Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ