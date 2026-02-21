Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¡¢2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤êGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ·èÄê♡ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¹ÆâÁõ¾þ¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£ ¸ÂÄê¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー ²Á³Ê¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï