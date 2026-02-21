¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡Ø¥á¥â¥ª¥Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯µ­Ç°ºîÉÊ¤Î¸åÆüÃÌ¤òÉÁ¤¤¤¿Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¡£ºÌ²»¤¬²Î¾§¡¦ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ËÜºî¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖForever¡õever¡×¤¬¡¢4·î16Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖForever¡õever¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÌ²»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥³¥á¥ó¥È