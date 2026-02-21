¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Áê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¡ÊThe Antennae Galaxies¡Ë¡×¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤«¤é¤¹ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó6500Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿º®ÆÙ¤È¤·¤Ä¤Ä¤âÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¶ä²Ï¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯·ãÆ°¤Î²áÄø¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Áê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¡×¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤Î¶ä²Ï¤Ï¡ÖNGC 4038¡×¡¢²¼¤Î¶ä²Ï¤Ï¡ÖNGC 4039¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÊCredit: ESA/