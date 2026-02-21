¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ë¤Ï21Æü¡¢¹ñºÝ½Ã±Ö»öÌ³¶É¡ÊWOAH¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡×¡ÊASF¡Ë¤Î¼«¸ÊÀ¶¾ô¹ñÀë¸À¤ÎÇ§Äê¿½ÀÁ½ñ¤òÆ±Æü¡¢Àµ¼°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Éô¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤ÏWOAH¤Îµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎASFËÉ±ÖÂÎÀ©¤¬¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê¤ò²óÉü¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶¾ô¹ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î²¼½Ü¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤ÇASF¤Î´¶À÷¤¬½é¤á¤Æ³ÎÇ§