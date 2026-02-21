£²·î21Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÏJ£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£70Ê¬¤Î»³ÅÄ´²¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡££²·î20ÆüÉÕ¤±¤ÇRIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ð±Ä¤«¤éÅ±Âà¡£°ÊÁ°¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·×£¶ÃÄÂÎ¤ËÁ´³ô¼°¤òÇäµÑ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ï£³·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£RIZ