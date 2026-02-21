¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 1¡Ý2 FCÅìµþ¡Ê2·î21Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤­Èô¤Ð¤¹¡Ö¾×·â¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¡×FCÅìµþ¤ÎFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£Áê¼êGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤­Èô¤Ð¤¹¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FCÅìµþ¤Ï2·î21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤ËÎ×¤ó¤À¡£2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ë