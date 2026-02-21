Image: Fabre ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÏÊ¿µ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤À¤±´¨¤¤¡£¶õÄ´¤Î¸ú¤¤¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅÅ¼Ö¡¢È©´¨¤¤¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¹ÅÙÄ´À°¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÈÏÓ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¾åÃå¤òÃå¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÃ¥¤¦Â­¸µ¤ÎÎä¤¨¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö»ä¤À¤±¡×¤Î´¨¤µ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÁªÂò»è¤¬¡ÖPOCKETABLE BLANKE