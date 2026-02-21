µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¸á¸å£·»þ¤Þ¤Çµï»Ä¤êÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸á¸å£±»þ¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£ÀÐÄÍ¤â£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬¸á¸å£´»þ²á¤®¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸á¸å£±£¸»þ²á¤®¡£¤½¤³¤«¤éÌó£µ£°Ê¬´Ö¡¢³°¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊ£¿ôµå¼ï¤Ë¥³¡¼¥¹¤âºÙ¤«¤¯ÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¹âÀ­Ç½ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã