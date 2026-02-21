2·î19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¡¢¸µSKE48¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤ò¹ðÇò¡Ö³°¿©¤Î»þ¤Ï²æËý¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¼Ô¤é¤¬¡¢ºßÀÒ»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ³Êº¹¤òÀîÌø·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡È¿·´´Àþ ¤Î¤¾¤ß¤â¤Ò¤«¤ê¤â ¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤