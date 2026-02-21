2·î21Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¾Þ¡Ê3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢R.¥­¥ó¥°µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¹õ´äÍÛ°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥·¥«¥´¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥«¥à¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥¼¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÉÍÅÄÂ¿¼ÂÍº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:58.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£¡ÚÅìµþ7R¡ÛR.¥­¥ó¥°µ³¾è ¥¹