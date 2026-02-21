2·î21Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7R¡¦4ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢R.¥­¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£7ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ø¥¤¥ó¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥À¥¤¥ª¥¸¥§¥Ê¥¤¥È¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:23.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³ÏÂÀ¸µ³¾è¡¢¥¼¥ó¥«¥¤¥Ñ¥¤¥í¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦°Ëºä½Å¿®¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£¡ÚÅìµþ2R¡Û¥­¥ó¥°µ³¾è ¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¤¬È´¤±½Ð¤¹¡Ä2Ãå¤Ï¥¿