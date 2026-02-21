WBC¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê43¡Ë¤¬20Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWBCÆüËÜÀïÁ´Éô¤ä¤ë¡ª½Ð¿Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡ªWBC¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó!!¡×¡Ê¸å8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Û¤Ü½é¸«¤È¤Ê¤ëÂ¾¹ñÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¡£µå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µå¿ô¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£