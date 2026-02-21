¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃÓÅÄ·ÄÂÀ¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ËÇ°×ÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÎÀ§Àµ¤Î¤Û¤«¡¢³°¸òÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿¡£¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈÝÄê¤·¤¿Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë³°¸ò¡×¤Ï½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊ»¹ç¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²¤½££¸¤«¹ñ¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤¿¡£ºò