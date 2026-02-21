¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¿À¸Í0¡½1À¶¿å¡Ê2026Ç¯2·î21ÆüIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë¿À¸ÍDF»³ÅÄ³¤ÅÍ¡Ê19¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸åÈ¾38Ê¬¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ç½Ð¾ì¡£¥¹¥­¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£17Æü¤ÎACLE¥¸¥ç¥Û¡¼¥ëÀï¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÂç·¿¤Ç¿À¸Í¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð