º£µ¨¤«¤éDeNA¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë21Æü¤Î¹­Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢1²ó2/3¤Ç33µå¤òÅê¤²3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢»°¼ÔËÞÂà¤È¸«»ö¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ï3°ÂÂÇ¤È1»Íµå¤Ç1¼ºÅÀ¡£Í½Äê¤Îµå¿ô¡Ê30¡Á35µå¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î²ó¤ÎÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï149¥­¥í¤ò·×Â¬¤·¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸ø¼°Àï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤ÇÅê¤²¤¿¡£¥Õ¥¡