¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¥é¥Þ¥À¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¿åÊ¬¤ä¿©»ö¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç4»î¹ç¤òÀï¤¦²á¹ó¤ÊÄ©Àï¤ËÎ×¤à¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥é¥Þ¥À¥ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿ÀÀ»¤Ê·î¤Ç¡¢Æü¤Î½Ð¤«¤éÆüË×¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÃÇ¿©¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¥é¥Þ¥À¥ó³«»Ï¸å¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4ÀïÏ¢Â³¤Ç16»þ15Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£2·î¤«¤é3·î¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆüË×¤¬18»þ30Ê¬¤«¤é19»þº¢¤È¤Ê