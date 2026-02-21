Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¥ì¥¢¤Ê¥¸ー¥¸¥ã¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é²áµî¤Î¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡ªSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»ー¥¿ー¡¢¥Ñー¥«ー¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤º´µ×´ÖÂç²ð º´µ×´Ö¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡Öµ×¡¹¤Ë¥¸ー¥¸¥ã¥óÃå¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ ÉáÃÊ¤Ï