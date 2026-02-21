¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û INI¤¬¡¢4·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPULSE¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥é¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° º£ºî¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢¡ÖFeel My PULSE - ¶¦ÌÄ¤¹¤ëÀÄ½Õ¤Î¸ÝÆ° -¡×¡£¡ÖPULSE¡×¤Ï¡Ö¡Èº£¡É¤ò¶î¤±¤ëINI¤¬¡¢´¶³ÐÅª¤Ç¼«Í³¤Ê²»³ÚÀ­¤È»þÂå´¶À­¤Ç¡Èº£¡É¤òÀ¸¤­¤ëÀÄ½ÕÀ¤Âå¤ÎÉÔ°Â¤äÄË¤ß¤Ø¤È´ó¤êÅº¤¤¶¦ÌÄ¡£