■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー・男子スキークロス（日本時間21日、リビービョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！フリースタイルスキー・男子スキークロスの決勝トーナメント1回戦が行われ、五輪2大会連続出場となる須貝龍（34・チームクレブ）は5組3位で、上位2人に入れなかったため、準々決勝進出は