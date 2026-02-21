¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅ¾ÅÝ¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤À¡ª¤³¤ÎÉ¹¤Ë²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡2ÁÈÌÜ¡£»Ä¤ê5¼þ¤Ç¥¹¥¶¥Í¡¦¥·¥å¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¥¨¥ê¡¼¥¶¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¥é¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£Ä¾¸å¤ËºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ª¥ì¥ê¡¦¥ì¥Ù¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Å¾