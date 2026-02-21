J3ÁÈ¤Ç¤Ï´ôÉì¤¬¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎEAST-B¤Ç¤Ï¡¢2·î22Æü³«ºÅ¤ÎFC´ôÉì-¤¤¤ï¤­FC¤ò½ü¤­Âè3Àá¤Þ¤Ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢Áá¤¯¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J2Àª¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ9¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤âPK¾¡Íø¤ò´Þ¤à¡È3Ï¢¾¡¡É¤ÇÆ±8¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ22Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤¤¤ï¤­¡¢J3¤Î´ôÉì¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆ£»ÞMYFC¤Ï³«ËëÀï¤Ç´ôÉì¤Ë