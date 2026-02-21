°¦¾ðÉÔÂ­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬¸«¤»¤ë¹ÔÆ°5Áª ¸¤¤Ï°¦¾ðÉÔÂ­¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°¦¾ðÉÔÂ­¤Ï¸¤¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°¦¾ðÉÔÂ­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬¸«¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ 1.¥¤¥¿¥º¥é¤äÇË²õ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ä²È¶ñ¤ò³ú¤ó¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¡¢¥´