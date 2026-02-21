Êª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤âÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯²æËý¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£All AboutÊÔ½¸Éô¤ÏÁ´¹ñ10¡Á70Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Äº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à40ºÐ½÷À­¤ÎÀ¸³è¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£¢§ºë¶Ì¸©ºß½»40ºÐ½÷