¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î7Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBTSÂçÏÂ¤´¤»12¼þÇ¯µ­Ç°¥È¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¡¢22Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Àá¤Ï26Æü¤Î5ÆüÌÜ11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡À©¤À¡£Á°ÅÄ3·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆÆºÈ¡Ê29¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½»Ç·¹¾¤Ï2021Ç¯5·î17¡Á22Æü¤Î½»Ç·¹¾²¦´§°ÊÍè¡¢4Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Èµ×¡¹¡£¡ÖÁ°²óÀï¤ÏÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èµ­²±¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È4V¤òÃ£À®¡£6´üÏ¢Â³¤ÇA1µé¤ò¥­¡¼¥×¤È°ÂÄê¤·¤Æ