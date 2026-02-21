¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°­¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¶¯¹ÅÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2·î21Æü¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖKWANGYA 119¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤Î¸¢±×ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÂÐ±þ¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤À¡×¤È¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÆæÅê¹Æ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢¡Ö