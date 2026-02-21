²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç¸ø±à¤Î¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡áÎ©Ï²¡Ë¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Î©Ï²¿ÆÊý¡Ê57¡á¸µ¾®·ë°°Ë­¡Ë¤È¡ÖNPOË¡¿Í¤³¤É¤â¥Ô¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¡¢¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®¤Ê¤É¤ÇÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¤Ê¤É¤ÎÇÀ¶È³èÆ°¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±ï¡£700¿Í¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¡Ö²ÎÍØ³¦¤Î²ÎÉ±¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é²Î¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Î²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤