Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ªËß¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤Ê¤É¤Ë¡¢²È¤ò½Ð¤¿»Ò¤É¤â¤¬µ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©»ö¤äÉÛÃÄ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤ËÍ½Äê¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢Â©»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¥É¥¿¥­¥ã¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂ©»Ò¤«¤é¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤­¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÉÛÃÄ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢½ÐÁ°¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤³¤Á¤é