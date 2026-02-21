¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ¶µ°éÂç³Ø¤ÎÍÌÌÒÅ¯¡¦Èó¾ï¶Ð¶µ¼ø¤¬¡¢ÆüÀ¶ÀïÁè¸å¤ËÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤òÎÎÍ­¤·¤¿1895Ç¯Á°¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½¸¤á¤¿¼Ì¿¿¤ÎËç¿ô¤Ï200¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂæÏÑ»Ë¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½ÑÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÀ¯¼£³Ø¤ä¼Ò²ñ³Ø¡¢Èþ½Ñ¶µ°é¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤ÀÍÌ¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¿Þ½ñ´Û¤ä¸ÅÊª¾¦¡¢Ê¸²½ºâ¡¦Îò»ËÅª°äÊª¤Î¼ý½¸²È¤òË¬¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¼ý½¸¤·