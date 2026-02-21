¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï21Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢22Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½àÍ¥¾¡Àï10R2Ãå¤Î¿¹À¶Í§æÆ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë»ÙÉô¤Î»³²¼Âçµ±¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÊÖ´Ô·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿12R¤Ç2Ãå¤ÎÃ«¸ý¾ç¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¥ì¡¼¥¹¤ò"·Ã¤Þ¤ì"¤ÇÀ©¤·¤¿À¾²¬Áó»Ö¡Ê21¡á¹áÀî¡Ë¤Î3¿Í¡£Ãæ¤Ç¤â1Ãå¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¾²¬¤Ï¡È½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡¡É¤¬ÁÀ¤¨