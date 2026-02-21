¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢21Æü¤Ë¹¹¿·¡£¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬18Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀÖÍç¡¹¤Ë¡Ä¤µ¤é¤Ð¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¡È°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÉÅú¤¨¹ç¤ï¤»¿¹ÅÄ¤ÏX¤Ç¡Ö¡Ú³È»¶´õË¾¡Û·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤Ç·ëº§¤äÎ¥º§¡¢¸òºÝ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎYouTube¤Ç¸øÉ½