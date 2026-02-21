¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤ÈÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£20Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß4°Ì¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü5»þ¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè24ÀáNEC¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÈÆ±FW¾®Àî¹Ò´ð¤ò¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¸½ºß3°Ì¤È½ÅÍ×¤ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉé½ýÃæ¤ÇÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð