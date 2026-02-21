ミラノ・コルティナ五輪でのすべての競技を終えたスピードスケート・郄木美帆選手が現地21日、6位となった女子1500mから一夜明け会見で今の心境を語りました。郄木選手は今大会、女子500m＆女子1000m＆女子団体パシュートで3つの銅メダルを獲得。しかし過去2大会連続で銀メダルに輝いていた女子1500mでは最後に失速し6位にとどまり、レース後には涙を見せる一幕もありました。レースから一夜明けた現在の心境は「メダ