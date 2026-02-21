½÷Í¥¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖMBS¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù35¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢Éã¤È¤Î°ìËç¡£±«¤ÎÆü¤Î¶äºÂ¤òÁê¹ç»±¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£¤À¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ