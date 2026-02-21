µð¿Í¤Ï£²£±Æü¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç£±¡½£³¤È¹õÀ±¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£³«ËëÅê¼êºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë»³ºê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë°ì»à¤«¤é°ËÆ£¤ÈÁýÅÄ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯ÀÖ±©¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éºÇ½ªÂÇ¼Ô¡¦¥ª¥¹¥Ê¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²²ó¤Ï¸«»ö¤Ê»°¿Í»Â¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡££³£²µå¤òÅê¤²¡¢