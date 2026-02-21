¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò2026Ç¯11·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢·ÈÂÓÂå6500Ëü±ß¤ÎÀÁµá½ñ¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë¢¡Ä¶ÆÃµÞ¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é·èÄê·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅÈ¯É½¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL¡©¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡Ê2·î21Æü¡¿¹ñÎ©Âå