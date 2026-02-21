[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá ¼¯Åç 2-0 Çð ¥«¥·¥Þ]ºòµ¨¤ÎJ1²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ëºòµ¨2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£GKÁáÀîÍ§´ð¤¬Á°È¾¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¤ÎPK¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤È¼ç¾­DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¥´¡¼¥ë¡£ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÇð¡£Á°È¾23Ê¬¡¢MF¾®Àô²ÂÊæ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤ÈºÙÃ«¤ÎÍî¤È¤·¤ò