BAND-MAID¤¬¡¢3·î¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä¤ÎÂè2ÃÆÆüÄø¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²óÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¤Î3¸ø±é¡£¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÌÁ¼çÍÍ(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö)Àè¹Ô¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û2days¸ø±é¤ò´Þ¤àÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä¤Ï3·î¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâ¡¢¤Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Õ