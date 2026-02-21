ÂçÄ²¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢2·î11Æü¤Ë48ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Àー¡¦¥Óー¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØThe Gates¡Ù¤ÇºÇ¸å¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëºß¤ê¤·Æü¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Àー¡¦¥Óー¥¯¤µ¤ó Æ±ºî¤Ç¥¸¥§ー¥à¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ù°­¤ÊËÒ»Õ¥¸¥§¥¤¥³¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ü¥Ç