ÂçµÜ¡¦ÀôÉ¢Ü¿¤ÈÊ¡Åç¡¦ÀôºÌµ©¤ÎJ¥ê¡¼¥°½éÂÐ·è¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï2·î21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤ËÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò·Þ¤¨¡¢6-0¤ÎÂç¾¡¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿ÂçµÜMFÀôÉ¢Ü¿¡Ê¤È¤¦¤ä¡Ë¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤ËÊ¡ÅçMFÀôºÌµ©¤¬Æ±31Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢·»Äï¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÂÐ·è¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2-0¤Î¸åÈ¾19Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç