º£Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¡ÖÂè41²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â4490Ëü±ß¡Ë¤Ï·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç20Æü¤Î2ÆüÌÜ¡¢¥á¥¤¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¡×¤òÃæ¿´¤ËÆó¼¡Í½Áª¤ò³«ºÅ¡£22Æü¤Î3ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½à·è¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÀ­Í¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¤ÈÏÆËÜÍºÂÀ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ½ª2¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤êÂØ¤¨±Ô¤¯ÆÍ¤­È´¤±¤¿¡£½éÆü¸å¤Ï¡ÖÁêÅöÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£0ÅÀ¡×¤È¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸