¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤»¤º¡¢Áè¤¤¤´¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Î¥¢¥ä¡£Í¥¤·¤¯µ¤¸¯¤¤¤Î¤Ç¤­¤ëÈà½÷¤Ï¿¦¾ì¤Î°¦¤µ¤ì¥­¥ã¥é¤À¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÏÌµ¸À¤ÇÁê¼ê¤Îºá°­´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡ÖÈï³²¼ÔÉ±¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÈï³²¼ÔÂ¦¤Ë¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤ÎÆ±¾ð¤ò½¸¤á¤ÆÁê¼ê¤ò²Ã³²¼Ô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¡£°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò»à¼é¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥ä¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ëËö¤Ï¡Ä¡Ä¡©¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò