»ä¤Ï¥«¥ä¡£É×¥±¥ó¥¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢Êì¤Î²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Î·»¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡Ê½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢ÍíÁë¸ý¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë·ï¤ò¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·»²Ç¤Îµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·»²Ç¤Ï¡¢·»¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉî¿«¤ò¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¼«¿È¤â¤Ç¤­¤ëÉôÊ¬¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¾Ð´é¤Ç¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔËþ¤½¤¦¤Ç