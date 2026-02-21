¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÎëÌÚ²íÇ·¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Èº£Ç¯·Þ¤¨¤ë¸Å´õ¡Ê70ºÐ¡Ë¤òµ­Ç°¤·¤¿¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤ò3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë3ËçÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Disc1¤Ï¡ÚKing & Diva¡Û¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¡¢½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¿·µì¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥É¥é¥Þ