µìÂçÊ¬¶õ¹Á¤Ç20¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯£¶£²Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢µ¾À·¼Ô¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë²ñ¤¬£²£±Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 1964Ç¯2·î27Æü¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éÂçÊ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»Î¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬Åö»þ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿µìÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·20¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µìÂçÊ¬¶õ¹ÁÀ×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¡ÍÜ²ñ¡ÊÂçÊ¬»Ô¤Ç¡Ë »ö¸Î¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬»ÔÂç½£ÉÍ¤ÎµìÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï°ÖÎîÈê¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤é