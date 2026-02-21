¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µ­Ç°¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï21Æü¡¢4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£22Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÃÓÍ¤Íè¡Ê39¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î4ÆüÌÜ8R¡£5¥³¡¼¥¹¤«¤é4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬½éÆü¤«¤éÂçÇÔ¤È¤ÏÌµ±ï¡£·ø¼Â¤ËÃå¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÆÀÅÀÎ¨6.40¤Î13°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥¹¥È18¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Èµ¡ÎÏ¤ÏÎôÀª¡£¡ÖÅ¸³«ÂÔ¤Á¤Ç¿ÀÍê¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ª¡¼¥·