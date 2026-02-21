ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹âµ¡Ç½¡ÖAPEX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤«¤é¤È¡¢¤Ä¤¤²Á³Ê¤ä¼ê·Ú¤µ¤ÇÁª¤Ó¤¬¤Á¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢°ÂÁ´À­¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂè°ì»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿©ºà¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢É×ÉØÄ´Íý²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤°¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¡£¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖAPEX