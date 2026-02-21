3·î27Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¶ä°ÉBOYZ¤ÎÊ÷ÅÄÏÂ¿­¤È¼ãÍÕÎµÌé¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥­¥ó¥°¥À¥à ¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー±ÇÁü¤È·àÃæ4ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§Ê÷ÅÄÏÂ¿­¡ß¼ãÍÕÎµÌé¤Ë¤è¤ëLIZARD¤Î¥«¥Ðー¤¬ED¶Ê¤Ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥­¥ó¥°¥À¥à¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³« ËÜºî¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦ÃÏ°úÍº°ì¤Ë¤è¤ë¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢10Ç¯¿¶¤ê¤Î´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ëÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤¬±Ç²è²½¤·